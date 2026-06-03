पंजाब में निहंगों ने वाहन चालकों से 'खालसा टैक्स' वसूलना शुरू किया

पंजाब में निहंगों ने वाहन चालकों से 'खालसा टैक्स' वसूलना शुरू किया, चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग पर वसूली

लेखन गजेंद्र 04:55 pm Jun 03, 202604:55 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए गए प्रवेश कर के विरोध में पंजाब के निहंग सिंह संगठन ने बुधवार से 'खालसा टैक्स' लेना शुरू किया है। निहंग संगठन यह टैक्स हिमाचल प्रदेश से आने वाले वाहनों से चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कीरतपुर साहिब में वसूल रहे हैं। संगठन ने कोई निश्चित राशि तय नहीं की गई है। वह वाहन चालकों से इच्छानुसार 10, 20, 50, 100 या 500 रुपये का योगदान ले रहे हैं।