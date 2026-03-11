पंजाब के मोहाली में एक तेज रफ्तार ऑडी ने तुर्की महिला को टक्कर मारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पंजाब: मोहाली में ऑडी चालक ने तुर्की की महिला को मारी टक्कर, मौत

लेखन गजेंद्र 09:37 am Mar 11, 202609:37 am

क्या है खबर?

पंजाब के मोहाली में एक तेज रफ्तार ऑडी चालक ने एक विदेशी महिला को सड़क पर जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई है। घटना सोमवार-मंगलवार की मध्य रात्रि 12 बजे जीरकपुर की व्यस्त VIP रोड की है। मृतक महिला की पहचान मावलुदा के रूप में हुई, जो एक तुर्की नागरिक है। पुलिस ने बताया कि महिला की अत्यधिक रक्तस्त्राव से मौत हुई है। आरोपी कार हादसे के बाद चालक फरार हो गया।