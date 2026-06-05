मोहाली के कार्यालय में पूर्व प्रेमिका को 32 बार चाकू से गोदा

मोहाली में युवक ने पूर्व प्रेमिका को 32 बार चाकू गोदा, फिर खुद का गला रेता

लेखन गजेंद्र 02:22 pm Jun 05, 202602:22 pm

क्या है खबर?

पंजाब के मोहाली में गुरुवार शाम को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के फेज-11 में SRP लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के कार्यालय में महिला कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना को उसके पुरुष सहकर्मी ने अंजाम दिया है, जो उसका पूर्व प्रेमी बताया जा रहा है। आरोपी ने महिला को कम से कम 32 बार चाकू गोदा है। मृतक महिला की पहचान डिंपल (29) के रूप में हुई है। आरोपी हरजिंदर मान उर्फ ​​हैरी है।