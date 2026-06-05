मोहाली में युवक ने पूर्व प्रेमिका को 32 बार चाकू गोदा, फिर खुद का गला रेता
क्या है खबर?
पंजाब के मोहाली में गुरुवार शाम को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के फेज-11 में SRP लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के कार्यालय में महिला कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना को उसके पुरुष सहकर्मी ने अंजाम दिया है, जो उसका पूर्व प्रेमी बताया जा रहा है। आरोपी ने महिला को कम से कम 32 बार चाकू गोदा है। मृतक महिला की पहचान डिंपल (29) के रूप में हुई है। आरोपी हरजिंदर मान उर्फ हैरी है।
जांच
दोनों 3 साल से साथ कर रहे थे काम
दोनों सेक्टर-66 स्थित पैकिंग और परिवहन कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रहे थे। गुरुवार शाम 6:30 बजे डिंपल कार्यालय में काम कर रही थी, तभी हैरी चाकू लेकर डिंपल की कुर्सी के पास पहुंचा और उसे चाकू मार दिया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी लगातार कई बार चाकू मारता दिख रहा है। इस दौरान कार्यालय के अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव की कोशिश की तो हैरी ने उनको भी चाकू दिखा दिया।
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आरोपी के माता-पिता अमेरिका में
मृतक और आरोपी दोनों पटियाला के निवासी हैं। हैरी फिलहाल मोहाली के पुरब अपार्टमेंट्स में रहता है, जबकि उसके माता-पिता अमेरिका में हैं। आरोपी ने डिंपल को चाकू मारने के बाद खुद का भी गला रेत दिया। डिंपल को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि हैरी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि दोनों पहले रिश्ते में थे, लेकिन डिंपल ने हाल में हैरी से रिश्ता तोड़ लिया था। इससे हैरी नाराज था।
ट्विटर पोस्ट
घटना का सामने आया वीडियो
पंजाब: मोहाली के फेज-11 स्थित एक कार्यालय में हरजिंदर सिंह मान नाम के एक व्यक्ति ने अपनी महिला सहकर्मी पर चाकू से हमला किया और फिर खुद को भी घायल कर लिया. सीसीटीवी फुटेज में घटना साफ दिखाई दे रही है. दोनों पिछले तीन साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे. आरोपी पटियाला का निवासी… pic.twitter.com/jzh2gPEuck— News Leader (@NewsLeaderLive) June 5, 2026