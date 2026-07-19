पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम, अब 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ेगी फीस

पंजाब में अब निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाम लग गई है। पंजाब सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत निजी स्कूल हर साल अपनी फीस 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब लगातार फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों में काफी चिंता थी। यहां तक कि हाल ही में फीस विवादों से जुड़ा एक छात्र की आत्महत्या का दुखद मामला भी सामने आया था। पंजाब के करीब 7,800 निजी स्कूलों में लगभग 32 लाख छात्र पढ़ते हैं और इस कदम से परिवारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।