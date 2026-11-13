पंजाब के राज्यपाल बोले- राज्य में पटाखों की तरह गोलियां चल रहीं

कटारिया ने सिर्फ बंदूक हिंसा पर ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने पंजाब में ड्रग्स की बढ़ती समस्या पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि ड्रग्स राज्य की जड़ों को ही खोखला कर रहा है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि जो लोग नशे की लत से जूझ रहे हैं, उनका साथ दें, न कि उन्हें समाज से अलग-थलग करें।

राज्यपाल का मानना है कि अगर अभी युवा नशे से दूर रह पाते हैं, तो अगले 8 से 10 सालों में पंजाब फिर से मजबूती से खड़ा हो सकता है।