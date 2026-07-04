स्पेन में दबोचा गया खूंखार गोल्डी ढिल्लों, अब भारत में होगा अपराधों का हिसाब

ढिल्लों पर हत्या, फिरौती और आतंकवाद के आरोप

ढिल्लों साल 2022 में गैर-कानूनी तरीके से भारत छोड़कर फरार हो गया था। यूरोप में उसने अपना एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क खड़ा कर लिया था। उस पर आरोप है कि पिछले महीने उसने चंडीगढ़ में जानकी दास की हत्या का आदेश दिया था। इसके अलावा, वह कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहा है, जिनमें जनवरी 2024 की एक बड़ी गोलीबारी की घटना भी शामिल है। कनाडा में बैठे गैंगस्टरों और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकवादी संगठनों से उसके संबंधों की वजह से वह हत्या, फिरौती और आतंकवाद के कई मामलों में वांछित था। उस पर 15 लाख रुपये का इनाम भी रखा गया था।