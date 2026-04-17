पंजाब: किसानों ने रेल रोको आंदोलन 3 दिन के लिए टाला, गेहूं खरीद पर सरकार की 'अग्निपरीक्षा' जारी

केंद्र सरकार ने क्वालिटी के नियम किए ढीले

किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने इस सीजन के लिए अनाज के क्वालिटी मानकों को थोड़ा ढीला कर दिया है। इसका मकसद यह है कि किसानों को उनकी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल मिल सके। इस कदम के बावजूद, सरवन सिंह पंधेर ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए और कहा कि वे दूसरे राज्यों की तरह तेजी से काम क्यों नहीं कर रहे। अब किसानों की मांग है कि गेहूं की खरीद को तेज किया जाए, वरना कुछ ही दिनों में रेल रोको आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा।