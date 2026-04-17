पंजाब: किसानों ने रेल रोको आंदोलन 3 दिन के लिए टाला, गेहूं खरीद पर सरकार की 'अग्निपरीक्षा' जारी
पंजाब के किसान संगठनों ने अपने तय रेल रोको आंदोलन को तीन दिन के लिए टाल दिया है। यह फैसला बड़े किसान समूहों से बातचीत और सरकार को आखिरी चेतावनी देने के बाद लिया गया। किसान मजदूर मोर्चा के सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि वे सरकार को थोड़ा और समय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के चलते गेहूं की खरीद में जो देरी हुई है, उसे तेज करने के लिए यह मोहलत दी गई है।
केंद्र सरकार ने क्वालिटी के नियम किए ढीले
किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने इस सीजन के लिए अनाज के क्वालिटी मानकों को थोड़ा ढीला कर दिया है। इसका मकसद यह है कि किसानों को उनकी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल मिल सके। इस कदम के बावजूद, सरवन सिंह पंधेर ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए और कहा कि वे दूसरे राज्यों की तरह तेजी से काम क्यों नहीं कर रहे। अब किसानों की मांग है कि गेहूं की खरीद को तेज किया जाए, वरना कुछ ही दिनों में रेल रोको आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा।