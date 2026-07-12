पंजाब का चुनावी रिकॉर्ड: 18 दिन में भरे गए 1.3 करोड़ फॉर्म देश Jul 12, 2026

पंजाब में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का अभियान पूरा हो गया है। इसके तहत पूरे राज्य में शिविर लगाए गए थे। इन शिविरों में 11 और 12 जुलाई को ही 30 लाख से ज्यादा फार्म भरे गए। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि इस पूरे अभियान के दौरान सिर्फ 18 दिनों में कुल 1.3 करोड़ फार्म जमा किए जा चुके हैं। इस पहल का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मतदाताओं की जानकारी एकदम सही और नई हो।