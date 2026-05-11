पंजाब का ASI ड्रग्स का सौदा करते हुए कैमरे में कैद, अधिकारियों ने किया निलंबित देश May 11, 2026

पंजाब पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (ASI) बलविंदर सिंह को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। 6 मई को अबोहर में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन पर ड्रग्स खरीदने का आरोप लगा है। इस वीडियो में सिंह एक युवक को 500 रुपये देते दिखाई दे रहे हैं। आरोप हे कि यह पैसा ड्रग्स के बदले दिया गया था। यह पूरी घटना ऐसे इलाके की है, जो ड्रग्स की तस्करी के लिए पहले से ही बदनाम है।