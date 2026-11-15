पंजाब में पराली जलाने वालों पर सख्ती: 1 करोड़ से ज्यादा जुर्माना, 1,800 FIR

सरकार केवल जुर्माना लगाकर ही नहीं रुक रही है। 2,000 से ज्यादा मामलों में जुर्माने लगाए गए हैं और अब तक लगभग 40 लाख रुपये वसूल भी लिए गए हैं।

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 1,800 से ज्यादा FIR भी दर्ज की गई हैं। अधिकारियों पर भी सख्ती बरती जा रही है; ऐसे 35 मामलों में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जहां वे पराली जलने से रोकने में कामयाब नहीं रहे।