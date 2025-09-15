LOADING...
अब ट्रक चालक के अपरण में फंसा बर्खास्त IAS पूजा खेडकर का परिवार, जानिए पूरा मामला
लेखन गजेंद्र
Sep 15, 2025
10:18 am
क्या है खबर?

पिछले साल जाली दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से बर्खास्त पुणे की पूजा खेडकर का परिवार अब नई मुसीबत में फंस गया है। उनके परिवार पर मुंबई से एक ट्रक चालक का अपहरण कर उसे अपने घर में बंधक बनाकर रखने और पुलिस अधिकारियों से अभद्रता का आरोप लगा है। पुलिस ने पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आइए, जानते हैं पूरा मामला क्या है।

अपहरण

क्या है अपहरण का मामला?

मराठी मीडिया के मुताबिक, 13 सितंबर को शाम करीब 7 बजे मुंबई के मुलुंड से ऐरोली रोड पर नवी मुंबई निवासी प्रह्लाद कुमार (22) अपना मिक्सर ट्रक लेकर जा रहे थे। तभी एक कार (MH 12RT 5000) ने मिक्सर ट्रक को टक्कर मार दी। इसके बाद कार में सवार 2 लोगों ने उन्हें जबरन अपनी कार में डालकर अगवा कर लिया। घटना की शिकायत रबाले पुलिस स्टेशन में दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई।

जांच

जांच के दौरान पूजा खेडकर के घर में बंद मिला ट्रक चालक

जांच के दौरान सहायक पुलिस निरीक्षक खरात अपनी टीम के साथ कार का पता लगाने पुणे गए और उसे चतुश्रृंगी इलाके में विवादास्पद बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर के घर पर खड़ा पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब पुलिस खेडकर के घर पहुंची तो मनोरमा खेडकर ने उन्हें अंदर आने से मना किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि, पुलिस ने किसी तरह बंधक ट्रक चालक को खेडकर के घर से छुड़वा लिया, लेकिन उनकी मां को समन जारी किया है।

मनोरमा खेडकर का पुलिस से उलझने का वीडियो

मुसीबत

खेडकर की मां किसान को धमकाने में जा चुकी हैं जेल 

पिछले साल जुलाई में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें मनोरमा एक किसान को बंदूक दिखाकर धमकाते नजर आई थीं। घटना 2023 में पुणे के मुलशी तालुका की थी, जिसमें मनोरमा और उनके पति दिलीप ने एक किसान की जमीन कब्जाने की कोशिश की और बंदूक दिखाई थी। मामले में केस दर्ज होने के बाद मनोरमा फरार थीं, जिन्हें कई दिन बाद रायगढ़ के होटल से पकड़ा गया। उनको 14 दिन की जेल हुई। हालांकि, बाद में जमानत मिल गई।

विवाद

क्या है पूजा खेडकर का विवाद?

पिछले साल पूजा खेडकर और उनका परिवार काफी चर्चा में था। पूजा महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की IAS अधिकारी थीं, जिन्होंने UPSC परीक्षा में 841 रैंक हासिल की थी। पुणे में सहायक कलेक्टर की तैनाती के दौरान अपनी विशेष मांगों के कारण विवादों में घिर गईं। बाद में जांच हुई तो पता चला कि उन्होंने विकलांगता और OBC का फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर नौकरी पाई। जांच के बाद उनको सितंबर में बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ FIR हुई।

जानकारी

कौन है खेडकर परिवार?

मनोरमा अहमदनगर के भालगांव की निर्वाचित सरपंच रही हैं। उनके पति दिलीप राव खेडकर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) में आयुक्त थे। दिलीप ने वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। मनोरमा के पिता जगन्नाथराव बुधवंत भी IAS थे।