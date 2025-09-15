ट्रक चालक को बंधक बनाने पर बर्खास्त IAS पूजा खेडकर की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज

घटना

क्या है ट्रक चालक को बंधक बनाने का मामला?

शनिवार शाम करीब 7 बजे मुंबई के मुलुंड से ऐरोली रोड पर नवी मुंबई निवासी प्रह्लाद कुमार (22) अपना मिक्सर वाहन लेकर जा रहे थे। तभी एक कार (MH 12RT 5000) ने वाहन को टक्कर मार दी। इसके बाद कार सवार 2 लोगों ने उन्हें जबरन अपनी कार में डालकर अगवा कर लिया। पुलिस ने जांच में कार पुणे में खेडकर परिवार के घर पर पाई। यहां से चालक को छुड़वाते समय मनोरमा ने पुलिस के साथ अभद्रता की थी।