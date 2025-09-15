ट्रक चालक को बंधक बनाने पर बर्खास्त IAS पूजा खेडकर की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज
क्या है खबर?
पुणे में एक ट्रक चालक को अगवा कर उसे बंधक बनाने के आरोप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से बर्खास्त पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मनोरमा खिलाफ चतुरशृंगी पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 238 और 263 के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने ट्रक चालक को मनोरमा के घर से छुड़ाया था और उनको समन जारी किया था।
घटना
क्या है ट्रक चालक को बंधक बनाने का मामला?
शनिवार शाम करीब 7 बजे मुंबई के मुलुंड से ऐरोली रोड पर नवी मुंबई निवासी प्रह्लाद कुमार (22) अपना मिक्सर वाहन लेकर जा रहे थे। तभी एक कार (MH 12RT 5000) ने वाहन को टक्कर मार दी। इसके बाद कार सवार 2 लोगों ने उन्हें जबरन अपनी कार में डालकर अगवा कर लिया। पुलिस ने जांच में कार पुणे में खेडकर परिवार के घर पर पाई। यहां से चालक को छुड़वाते समय मनोरमा ने पुलिस के साथ अभद्रता की थी।
विवाद
खेडकर परिवार के लिए बड़ी मुसीबत?
चालक को बंधक बनाने से जुड़ी घटना ने खेडकर परिवार को नई मुसीबत में डाल दिया है। पूजा खेडकर पहले से ही कोर्ट की कार्यवाही का सामना कर रही हैं। धोखाधड़ी के बाद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने उनको बर्खास्त कर दिया है और भविष्य में किसी भी परीक्षा में बैठने से रोका है। वहीं, पूजा की मां मनोरमा पिछले साल किसान की जमीन कब्जाने और उसके पिस्तौल दिखाने के आरोप में 14 दिन जेल में रही थीं।