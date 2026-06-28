केतन हत्याकांड: लोहगढ़ किले में घटनाक्रम का रिक्रिएशन, क्या पुलिस सुलझा पाएगी गुत्थी?

पुलिस चेतन चौधरी के प्रभाव की जांच कर रही

पुलिस अब चेतन चौधरी की भूमिका पर गहराई से जांच कर रही है। खासकर, वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने सिया (जिसकी सगाई केतन से हुई थी) को इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए कैसे राजी किया। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि आरोपी उसी से किले तक पहुंचे थे।

इसके अलावा, पुलिस एक पुराने वीडियो की भी पड़ताल कर रही है। इस वीडियो में सिया और चेतन एक क्रिकेट मैच में साथ दिखाई दे रहे हैं, जो उनके पुराने संबंधों की तरफ इशारा करता है। हालांकि, सिया के परिवार को चेतन के साथ उसके रिश्ते की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने केतन से उसकी सगाई इसलिए तय कर दी थी क्योंकि केतन के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इस हत्या के पीछे का मकसद अभी भी जांच के दायरे में है, लेकिन शुरुआती तौर पर यह मामला आपसी विवादों से जुड़ा लग रहा है।