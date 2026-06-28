पुणे हत्याकांड: आरोपी चेतन की बाइक जब्त, फास्ट-ट्रैक कोर्ट दिलाएगा न्याय

फॉरेंसिक जांच जारी और फास्ट-ट्रैक कोर्ट को मंजूरी

पुलिस ने जब्त किए गए सामानों की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर हुआ क्या था। फिलहाल चेतन चौधरी और सिया गोयल 29 जून तक पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस को शक है कि सिया गोयल पारिवारिक दबाव के कारण शादी के लिए तैयार नहीं थी। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दे दी है। इस मामले में सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम पैरवी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पीड़ित परिवार को जल्द कार्रवाई और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है।