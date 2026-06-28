पुणे पुलिस का बड़ा खुलासा: वीडियो ने खोली 'खूनी साजिश' की पोल, गोयल और चौधरी पर आरोप
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पुणे पुलिस एक वीडियो की जांच कर रही है, जो हाल ही में फिर सामने आया है। इस वीडियो में सिया गोयल और चेतन चौधरी एक क्रिकेट मैच के दौरान बात करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस का मानना है कि यह वीडियो सिया की केतन अग्रवाल से शादी से पहले दोनों के गहरे रिश्ते की ओर इशारा कर रहा है। अब जांचकर्ताओं का मानना है कि गोयल और चौधरी ने मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की योजना बनाई थी। कई बार कोशिश करने के बाद जून में एक ट्रिप के दौरान उनकी हत्या कर दी गई।
सबूत जुटाने के बीच आरोप-प्रत्यारोप
पुलिस डिलीट की गई चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और परिवार के बयानों को खंगालकर यह समझने की कोशिश कर रही है कि असल में हुआ क्या था। वहीं दूसरी तरफ, दोनों आरोपी एक-दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस जुर्म में किसका क्या रोल था।