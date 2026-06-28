पुणे पुलिस का बड़ा खुलासा: वीडियो ने खोली 'खूनी साजिश' की पोल, गोयल और चौधरी पर आरोप देश Jun 28, 2026

पुणे पुलिस एक वीडियो की जांच कर रही है, जो हाल ही में फिर सामने आया है। इस वीडियो में सिया गोयल और चेतन चौधरी एक क्रिकेट मैच के दौरान बात करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस का मानना है कि यह वीडियो सिया की केतन अग्रवाल से शादी से पहले दोनों के गहरे रिश्ते की ओर इशारा कर रहा है। अब जांचकर्ताओं का मानना है कि गोयल और चौधरी ने मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की योजना बनाई थी। कई बार कोशिश करने के बाद जून में एक ट्रिप के दौरान उनकी हत्या कर दी गई।