महाराष्ट्र: छत्रपति संभाजीनगर में फ्लाईओवर से बस गिरी, एक की मौत और 20 घायल

छत्रपति संभाजीनगर में कैम्ब्रिज चौक के पास एक फ्लाईओवर से पुणे-नागपुर रूट पर जा रही एक निजी बस शनिवार तड़के नीचे गिर गई। इस हादसे में एक महिला की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया। बस पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे सड़क पर जा गिरी। हादसे के वक्त बस में कई यात्री सो रहे थे।