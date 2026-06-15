पुणे में 'जाम' से मुक्ति की योजना, 10 दिन तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद

नाकों पर सख्ती और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

शहर के मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर टीमों को तैनात किया गया है, जो इस पाबंदी को लागू करवाएंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पाबंदी में सभी भारी ट्रक, कंस्ट्रक्शन वाहन और माल ढोने वाले सभी वाहन आएंगे। हालांकि, निजी कारों या मोटरसाइकिलों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ट्रक चालकों से अपील की गई है कि वे सहयोग करें, ताकि इन 10 दिनों में शहर में आवाजाही आसान बनी रहे। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों और वाहन चलाने वाले ऑपरेटरों से आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देने की अपील की है।