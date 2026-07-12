जम्मू-कश्मीर में सरकारी लाइब्रेरियों में अलगाववादी किताबें: 3 प्रकाशक गिरफ्तार, 8 अधिकारी निलंबित
जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को बढ़ावा देने के आरोप में 3 पब्लिशर्स को गिरफ्तार किया गया है। उनकी 2 किताबों में अलगाववादी विचारों को बढ़ावा देने वाली सामग्री मिली है। इन किताबों के नाम हैं 'पर्सनालिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू-कश्मीर' और 'ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर'।
ये किताबें सरकारी लाइब्रेरियों में मिली थीं, जहां इनमें 'बेहद आपत्तिजनक सामग्री' होने की बात सामने आई। इसके बाद 4 जुलाई को कड़े कानूनों के तहत इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई।
किताबें हटाई गईं और 8 अधिकारी निलंबित
6 जुलाई को पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद इंद्रपाल (ओबेरॉय बुक सर्विस), अमरदीप सिंह (नोएडा के डोमिनेंट पब्लिशर्स) और गिरीश अरोड़ा (डोमिनेंट पब्लिशर्स) को हिरासत में लिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि इन किताबों की 251 प्रतियां पहले ही कई जिलों में बांटी जा चुकी थीं। इस मामले का असर सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रहा। घटना के बाद 8 शिक्षा अधिकारियों को निलंबित किया गया, एक कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और स्कूल शिक्षा विभाग ने फौरन ये किताबें हटा लीं।