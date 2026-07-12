जम्मू-कश्मीर में सरकारी लाइब्रेरियों में अलगाववादी किताबें: 3 प्रकाशक गिरफ्तार, 8 अधिकारी निलंबित

किताबें हटाई गईं और 8 अधिकारी निलंबित

6 जुलाई को पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद इंद्रपाल (ओबेरॉय बुक सर्विस), अमरदीप सिंह (नोएडा के डोमिनेंट पब्लिशर्स) और गिरीश अरोड़ा (डोमिनेंट पब्लिशर्स) को हिरासत में लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इन किताबों की 251 प्रतियां पहले ही कई जिलों में बांटी जा चुकी थीं। इस मामले का असर सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रहा। घटना के बाद 8 शिक्षा अधिकारियों को निलंबित किया गया, एक कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और स्कूल शिक्षा विभाग ने फौरन ये किताबें हटा लीं।