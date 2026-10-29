जामिया 'चुनाव' संग्राम: छात्रों की भूख हड़ताल जारी, परिसर में तनाव

जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र पिछले 17 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों की तारीख जल्द तय करे, जो साल 2006 के बाद से नहीं हुए हैं।

वहीं, प्रशासन का कहना है कि छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलते ही 15 दिनों के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। इस बीच, अधिकारियों ने दावा किया है कि बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने जबरन कैंपस में घुसकर यूनिवर्सिटी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। हालांकि, इस घटना को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है।