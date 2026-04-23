मणिपुर: बमबारी में बच्चों की मौत से भड़की आग, NIA जांच के बीच सड़कों पर प्रदर्शन

चेकॉन-नोंगमेइबुंग में प्रदर्शनकारियों का सुरक्षा बलों से टकराव

पीड़ितों के लिए न्याय और जवाबदेही की मांग करते हुए चेकॉन-नोंगमेइबुंग में लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, कैटपल्ट का इस्तेमाल किया, टायर जलाए और सड़कों पर जाम लगा दिया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़कर स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन देर रात तक जारी रहे। यह घटना दर्शाती है कि समुदायों के बीच चल रही हिंसा को लेकर लोगों में कितनी गहरी हताशा है।