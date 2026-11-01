मणिपुर: कांगपोकपी में बोरी में बंद मिले 2 युवकों के शव, फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

प्रदर्शनों के दौरान तनाव बढ़ गया। पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस दौरान उनमें से कुछ लोग जख्मी भी हुए। उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने इस मामले की पूरी जांच की मांग की है। दूसरी ओर कांगपोकपी में कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने उपमुख्यमंत्री लोसी दिखो के इस्तीफे की मांग की है। उनकी यह भी शर्त है कि जब तक जिम्मेदार लोगों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।