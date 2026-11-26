महाराष्ट्र में 30,000 पेड़ों को काटने की योजना पर बवाल, 12 करोड़ की वनीकरण योजना पर भी सवाल
महाराष्ट्र में इन दिनों ज़बरदस्त विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। रायगढ़ में एक बड़े पावर प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ काटे जाने हैं, जिससे स्थानीय लोग और नेता बहुत नाराज हैं। उनकी चिंता है कि करीब 30,000 पेड़ खत्म हो जाएंगे। उधर, पालघर में भी ग्रामीण गुस्से में हैं। दरअसल, वहां पुराने पेड़ हटाकर नए पौधे लगाए गए थे, लेकिन पानी ठीक से न मिलने के कारण उनमें से ज्यादातर सूख गए। इन सबके अलावा पुणे में 12 करोड़ रुपये की वनीकरण योजना (पेड़ लगाने की योजना) पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इसमें पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ और लगाए गए पौधे भी ज्यादातर सूख गए।
रायगढ़ में पेड़ों की कटाई रुकी, पालघर में जांच जारी
रायगढ़ में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बाद पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वन विभाग अब तक काटे गए पेड़ों का मूल्यांकन कर रहा है। पालघर के ग्रामीण बताते हैं कि वे नए पौधे लगाने के लिए तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि पुराने पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया जाए। अब इस मामले में जांच शुरू हो गई है कि कहीं कोई नियम तो नहीं तोड़े गए। ये सारे मामले बताते हैं कि विकास की रफ्तार और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच तालमेल बिठाना कितना मुश्किल हो सकता है।