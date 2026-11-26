महाराष्ट्र में इन दिनों ज़बरदस्त विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। रायगढ़ में एक बड़े पावर प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ काटे जाने हैं, जिससे स्थानीय लोग और नेता बहुत नाराज हैं। उनकी चिंता है कि करीब 30,000 पेड़ खत्म हो जाएंगे। उधर, पालघर में भी ग्रामीण गुस्से में हैं। दरअसल, वहां पुराने पेड़ हटाकर नए पौधे लगाए गए थे, लेकिन पानी ठीक से न मिलने के कारण उनमें से ज्यादातर सूख गए। इन सबके अलावा पुणे में 12 करोड़ रुपये की वनीकरण योजना (पेड़ लगाने की योजना) पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इसमें पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ और लगाए गए पौधे भी ज्यादातर सूख गए।