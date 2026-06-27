महाराष्ट्र में FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे के तबादले पर विरोध में उतरे लोग
महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे के तबादले की अटकलों ने सांगली जिले में प्रदर्शनों का माहौल बना दिया है। स्थानीय लोग और 'पानी संघर्ष समिति' जैसे संगठन मुंडे के यहीं बने रहने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि खाने में मिलावट के खिलाफ उनके कड़े कदम जनता की सेहत और किसानों, दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं।
मुंडे की टीम ने 34.66 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की
मुंडे ने अपनी टीम के कार्यकाल के पहले महीने में 900 से ज्यादा छापे मारे। इन छापों में 34.66 करोड़ रुपये से ज्यादा का गुटखा और पान मसाला जब्त किया गया। इसके अलावा, नकली डेयरी उत्पादों और तेलों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। उनकी टीम ने बड़े फूड ब्रांड्स और डिलीवरी ऐप्स में नियमों का उल्लंघन भी पकड़ा, जिसके चलते 457 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई कारोबार बंद करवा दिए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो अधिकारी इतनी लगन से काम कर रहा है, उसे कम से कम 3 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए।