इंफाल में 6 नागा नागरिकों की मौत के विरोध में हुआ बड़ा प्रदर्शन, सरकार से की इंसाफ की मांग

इंफाल में 6 नागा नागरिकों की मौत के विरोध में हुआ बड़ा प्रदर्शन, सरकार से की इंसाफ की मांग
इंफाल में शनिवार को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। लोग 4 किलोमीटर तक मार्च करते हुए इंसाफ की मांग कर रहे थे। उनका यह गुस्सा इसलिए था क्योंकि 6 नागा नागरिकों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था और बाद में उनके शव मिले। इस रैली का आयोजन ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर (ANSAM) ने किया था। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों से अपनी जिम्मेदारी निभाने और इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की अपील की।
पीड़ितों को लेलॉन वैफेई गांव से अगवा किया गया था
मई में इन पीड़ितों को लेलॉन वैफेई गांव से अगवा कर लिया गया था और करीब एक महीने बाद उनके शव मिले। ANSAM के अध्यक्ष अंगटेशांग मारिंग ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें इस मामले पर खामोश नहीं रह सकतीं और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना ही होगा। रैली के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का काफिला नॉर्थ AOC इलाके से गुजरा, तो कुछ देर के लिए तनाव बढ़ गया। हालांकि, मार्च शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा।