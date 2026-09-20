दिल्ली के कालकाजी में संपत्ति विवाद ने लिया खूनी मोड़, एक की मौत
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दिल्ली के कालकाजी इलाके में संपत्ति को लेकर देर रात हुआ विवाद रविवार तड़के खूनी झड़प में बदल गया। यह झगड़ा अलग-अलग मंजिलों पर रहने वाले पड़ोसियों के बीच शुरू हुआ और देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। इस झड़प में 48 वर्षीय मंजीत सिंह की जान चली गई, जबकि उनका भाई दिलबाग सिंह घायल हो गया। दिलबाग को AIIMS ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस कर रही CCTV की जांच
सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पूर्व) विनीत कुमार ने बताया कि अधिकारी घटना की पूरी जानकारी जुटाने और इसमें शामिल सभी लोगों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं। मामले की तह तक जाने और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कई टीमें मौके पर काम कर रही हैं। जांच अभी भी जारी है।