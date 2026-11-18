अपनी इस यात्रा के दौरान प्रिंस विलियम ने करण जौहर के साथ-साथ अभिनेता सैफ अली खान, करीना कपूर खान और धर्मा के बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि भारतीय सिनेमा कैसे दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है और कैसे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज अलग-अलग संस्कृतियों को एक साथ ला सकती हैं। जौहर ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम (UK) अब बॉलीवुड के लिए शूटिंग का एक बड़ा और पसंदीदा ठिकाना बन गया है। उनका मानना था कि ब्रिटिश क्रिएटिव इनपुट ने भारतीय फिल्मों को दुनियाभर में मशहूर करने में बड़ी भूमिका निभाई है।