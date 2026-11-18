धर्मा प्रोडेक्शन में प्रिंस विलियम का शाही भोज: करण जौहर संग चखे देसी पकवान, UK को बताया नया बॉलीवुड हब
प्रिंस विलियम मुंबई में अर्थशॉट प्राइस 2026 इवेंट के बाद करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस पहुंचे। वहां उन्होंने कई भारतीय जायकों का लुत्फ उठाया, जिनमें बटर गार्लिक क्रैब और चिकन नरगिसी कोफ्ता खास थे। प्रिंस विलियम के लिए यह खास मेन्यू बिग जेस्ट के फाउंडर शेफ आनंद मोरवानी और रोहन मंगलौरकर ने तैयार किया था।
जौहर ने UK को बताया शूटिंग के लिए एक बड़ा केंद्र
अपनी इस यात्रा के दौरान प्रिंस विलियम ने करण जौहर के साथ-साथ अभिनेता सैफ अली खान, करीना कपूर खान और धर्मा के बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि भारतीय सिनेमा कैसे दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है और कैसे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज अलग-अलग संस्कृतियों को एक साथ ला सकती हैं। जौहर ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम (UK) अब बॉलीवुड के लिए शूटिंग का एक बड़ा और पसंदीदा ठिकाना बन गया है। उनका मानना था कि ब्रिटिश क्रिएटिव इनपुट ने भारतीय फिल्मों को दुनियाभर में मशहूर करने में बड़ी भूमिका निभाई है।