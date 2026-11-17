मुंबई में प्रिंस विलियम ने पत्नी कैथरीन को बैठाकर चलाया ई-रिक्शा, अर्थशॉट फाइनलिस्ट से मिले
ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम अपनी पत्नी केट मिडलटन (कैथरीन) के साथ मुंबई की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने मंगलवार को 'अर्थशॉट प्राइज' के 15 फाइनलिस्ट से मुलाकात की।
इस दौरान यह शाही जोड़ा एक ई-रिक्शा से आयोजन स्थल पर पहुंचा। रिक्शा खुद प्रिंस विलियम चला रहे थे और उनकी पत्नी कैथरीन पीछे बैठी थीं।
ई-रिक्शा चलाकर प्रिंस विलियम ने पर्यावरण के प्रति अपनी गंभीरता दिखाई, जो बिजली से चलता है। प्रिंस विलियम 4 साल में पहली बार अपने पहले आधिकारिक विदेशी दौरे पर आए हैं।
पांच अर्थशॉट विजेताओं को मिलेंगे 1-1 मिलियन पाउंड
अर्थशॉट प्राइज उन रचनात्मक तरीकों को सम्मानित करता है जो पर्यावरण की बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। यह पुरस्कार प्रिंस विलियम ने पर्यावरण के प्रति अच्छा काम करने वालों को देने के लिए शुरू किया है।
मुंबई में होने वाले समारोह में 5 विजेताओं में हर एक को 10 लाख पाउंड दिए जाएंगे। इससे पहले शाही जोड़े ने मुंबई में गली क्रिकेट और कुल्हड़ चाय का आनंद लिया था। वे मुंबई मेट्रो पर भी बैठे।
कार्यक्रम के बाद शाही जोड़ा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेगा।
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