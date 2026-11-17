अर्थशॉट प्राइज उन रचनात्मक तरीकों को सम्मानित करता है जो पर्यावरण की बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। यह पुरस्कार प्रिंस विलियम ने पर्यावरण के प्रति अच्छा काम करने वालों को देने के लिए शुरू किया है।

मुंबई में होने वाले समारोह में 5 विजेताओं में हर एक को 10 लाख पाउंड दिए जाएंगे। इससे पहले शाही जोड़े ने मुंबई में गली क्रिकेट और कुल्हड़ चाय का आनंद लिया था। वे मुंबई मेट्रो पर भी बैठे।

कार्यक्रम के बाद शाही जोड़ा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेगा।