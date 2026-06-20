पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी की 820 करोड़ की बड़ी सौगात, बदलेगी किसानों और गांवों की किस्मत

पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी की 820 करोड़ की बड़ी सौगात, बदलेगी किसानों और गांवों की किस्मत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हुगली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 820 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर हुगली के तारकेश्वर में आयोजित हुआ। तारकेश्वर का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में रेल, सड़क, कृषि और ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना है।
नबद्वीप-पुरी ट्रेन, रेलवे अस्पताल और सड़कें
रेलवे और सड़क क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाएं शुरू होंगी। इनमें नबद्वीप-पुरी रेल सेवा की शुरुआत, हावड़ा में 300 बेड वाले रेलवे अस्पताल की नींव रखना और पूर्वी मेदिनीपुर में एक नए सड़क पुल का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-III) के तहत 315 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी, जिनसे दूर-दराज के इलाकों को बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकेगा।
प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान योजना की किस्त जारी करेंगे
प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी करेंगे और डिजिटल कृषि मिशन का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही, फसल बीमा को भी नया समर्थन मिलेगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, फ्रेजरगंज में मत्स्य पालन का विकास किया जाएगा, नादिया में एक बकरी के वीर्य लैब की शुरुआत होगी और बीरभूम में एक नया मछली बाजार बनाया जाएगा।