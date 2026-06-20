पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी की 820 करोड़ की बड़ी सौगात, बदलेगी किसानों और गांवों की किस्मत देश Jun 20, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हुगली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 820 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर हुगली के तारकेश्वर में आयोजित हुआ। तारकेश्वर का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में रेल, सड़क, कृषि और ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना है।