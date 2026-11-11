प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक दौरा, करेंगे 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को कर्नाटक जा रहे हैं। यहां वे 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।
इस दौरान वे बेंगलुरु मेट्रो के दूसरे चरण के नए एलिवेटेड हिस्से का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही, वे बेंगलुरु-मैंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इन दोनों कदमों से शहर और पूरे राज्य में यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा।
कर्नाटक में बिजली, रेल और पेट्रोलियम सेक्टर में बड़े बदलाव
बेहतर परिवहन के साथ-साथ, कर्नाटक में बिजली और रेलवे सेक्टर में भी बड़ा निवेश किया जा रहा है। लगभग 4,445 करोड़ रुपये कोप्पल-II और गदग-II में रिन्यूएबल एनर्जी जोन को जोड़ने के लिए खर्च किए जाएंगे। चार रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, और बागलकोट तथा वांडल के बीच पटरियों को डबल करने का काम भी चल रहा है।
इन सबके ऊपर, नए पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो रहे हैं। इसमें HPCL द्वारा एक LPG कैवर्न (भंडारण सुविधा) और बेंगलुरु के पास एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाना शामिल है। इन सभी सुधारों का मकसद कर्नाटक के इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के लिए मज़बूत बनाना है।