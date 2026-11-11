प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक दौरा, करेंगे 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन

बेहतर परिवहन के साथ-साथ, कर्नाटक में बिजली और रेलवे सेक्टर में भी बड़ा निवेश किया जा रहा है। लगभग 4,445 करोड़ रुपये कोप्पल-II और गदग-II में रिन्यूएबल एनर्जी जोन को जोड़ने के लिए खर्च किए जाएंगे। चार रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, और बागलकोट तथा वांडल के बीच पटरियों को डबल करने का काम भी चल रहा है।

इन सबके ऊपर, नए पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो रहे हैं। इसमें HPCL द्वारा एक LPG कैवर्न (भंडारण सुविधा) और बेंगलुरु के पास एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाना शामिल है। इन सभी सुधारों का मकसद कर्नाटक के इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के लिए मज़बूत बनाना है।