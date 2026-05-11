सोमनाथ मंदिर के 75वें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, जारी करेंगे 75 रुपये का खास सिक्का
देश
सोमनाथ मंदिर अपनी प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इन कार्यक्रमों के लिए 11 मई, 2026 की तारीख तय की गई है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 1951 में ऐसे ही समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे।
प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी
प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की तस्वीर वाला 75 रुपये का एक खास सिक्का जारी करेंगे। वे अमृत पर्व कार्यक्रम के तहत होने वाले जल अभिषेक समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान देश के 11 पवित्र तीर्थस्थलों से लाए गए जल से एक अनोखा कुंभभिषेक समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इस बड़े आयोजन में देश-विदेश से सैलानी और कलाकार शामिल होने पहुंच रहे हैं, जो भारत के सबसे ऐतिहासिक मंदिरों में से एक के लिए इसे एक बड़ा और यादगार पल बना रहा है।