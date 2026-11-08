प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक दिवाली, बस्तर में जवानों संग मनाएंगे जश्न

इस दिवाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जा रहे हैं। वहां वे सुरक्षाकर्मियों के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। हर साल की तरह इस बार भी वे मुश्किल इलाकों में तैनात जवानों का सम्मान करने की अपनी परंपरा निभा रहे हैं।

बस्तर, जो पहले वामपंथी उग्रवाद के लिए जाना जाता था, ऐसे ही खास इलाकों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे जवानों की बहादुरी और उनके बलिदान को पहचानना चाहते हैं। उन्होंने बताया, "मैं अपने बहादुर सुरक्षाबलों के त्याग और राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा को सलाम करने जा रहा हूं।"