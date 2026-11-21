अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने '75 वॉयस फॉर विकसित भारत' पहल के तहत 75 छात्रों से बात की। उन्होंने संस्थान की सस्ती मेडिकल टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर सुविधाओं को भी देखा।

प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे IIT खड़गपुर रिसर्च और इनोवेशन के जरिए असली समस्याओं को सुलझा रहा है और देश में बदलाव ला रहा है।