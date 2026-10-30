प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए 19,000 करोड़ रुपये जारी किए, सीधे खाते में आएंगे

PM-किसान की किस्त जारी करने के मौके पर ही, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 14,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इनमें अहमदाबाद मेट्रो के फेज-2 का एयरपोर्ट और GIFT सिटी तक विस्तार, नई रेल सेवाएं, बायो-CNG प्लांट और हजारों आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं। यह सभी पहल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कृषि, दोनों ही क्षेत्रों को एक साथ मजबूत करने पर सरकार के बड़े जोर को दिखाती है।