प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए 19,000 करोड़ रुपये जारी किए, सीधे खाते में आएंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM-किसान योजना के तहत किसानों को लगभग 19,000 करोड़ रुपये की अगली किस्त जारी की है।
इस कदम से देशभर के किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिली है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी आसानी आएगी। सरकार का यह कदम खेती-किसानी को बढ़ावा देने और किसानों को सहारा देने की दिशा में एक अहम पहल है।
PM-किसान योजना से मिलती है किसानों को आर्थिक सहायता
PM-किसान योजना किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता पहुंचाती है। यह सहायता उन्हें खेती-बाड़ी से जुड़े खर्चों में मदद करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।
मोदी ने 14,400 करोड़ रुपये से ज्यादा के गुजरात प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया
PM-किसान की किस्त जारी करने के मौके पर ही, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 14,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इनमें अहमदाबाद मेट्रो के फेज-2 का एयरपोर्ट और GIFT सिटी तक विस्तार, नई रेल सेवाएं, बायो-CNG प्लांट और हजारों आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं। यह सभी पहल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कृषि, दोनों ही क्षेत्रों को एक साथ मजबूत करने पर सरकार के बड़े जोर को दिखाती है।