गुजरात: प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए, जानिए क्या कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। यह महोत्सव इस प्रतिष्ठित मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने का जश्न है। उन्होंने कहा कि मंदिर का यह पुनर्निर्माण आजादी के बाद भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने महापूजा और जलाभिषेक जैसे पारंपरिक अनुष्ठानों में भी भाग लिया।
सोमनाथ को राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ते हुए मोदी
उन्होंने सोमनाथ को भारत की शक्ति का प्रतीक बताया, जो बार-बार के आक्रमणों के बाद भी फिर से बनाया गया। उन्होंने मंदिर के पुनरुद्धार का श्रेय सरदार पटेल को दिया। उन्होंने इस विरासत को पोखरण परमाणु परीक्षण और चंद्रयान के 'शिव शक्ति पॉइंट' जैसी उपलब्धियों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये सभी उपलब्धियां देश के राष्ट्रीय संकल्प को दिखाती हैं। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के हवाई प्रदर्शन, वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे भारत से लाए गए पवित्र जल से अनुष्ठान भी संपन्न हुए। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को याद रखने के लिए एक विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया।