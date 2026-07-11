40 साल बाद न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' कदम, FTA से खुलेगा अवसरों का पिटारा

FTA के लिए मोदी ने क्रिस्टोफर लक्सन की प्रशंसा की

मोदी ने इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को और गहरा करने का एक बेहतरीन मौका बताया। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की तारीफ की कि उन्होंने इस समझौते को इतनी जल्दी अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई। मोदी ने इस यात्रा को दोनों देशों के लिए एक 'निर्णायक क्षण' करार दिया। उन्होंने लोकतंत्र और समुद्री सहयोग जैसे साझा मूल्यों पर भी जोर दिया। मोदी ने कहा कि ये मूल्य आगे चलकर एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए बेहद अहम हैं।