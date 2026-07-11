40 साल बाद न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' कदम, FTA से खुलेगा अवसरों का पिटारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं, जो पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को एक 'ऐतिहासिक मील का पत्थर' बताया। अप्रैल में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद 11 जुलाई 2026 को ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल-स्तर की बातचीत हुई। अब यह सौदा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाएगा और उनके आर्थिक संबंधों को और गहरा करेगा।
FTA के लिए मोदी ने क्रिस्टोफर लक्सन की प्रशंसा की
मोदी ने इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को और गहरा करने का एक बेहतरीन मौका बताया। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की तारीफ की कि उन्होंने इस समझौते को इतनी जल्दी अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई। मोदी ने इस यात्रा को दोनों देशों के लिए एक 'निर्णायक क्षण' करार दिया। उन्होंने लोकतंत्र और समुद्री सहयोग जैसे साझा मूल्यों पर भी जोर दिया। मोदी ने कहा कि ये मूल्य आगे चलकर एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए बेहद अहम हैं।