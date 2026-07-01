प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों और CA को बताया देश का 'आधार स्तंभ'
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इन दोनों समूहों के समर्पण के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि जहां डॉक्टर हमें स्वस्थ रखने का काम करते हैं, वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं।
मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तारीफ
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज भारत में 10 साल पहले के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। इससे भविष्य में डॉक्टर बनने वाले छात्रों के लिए सीटों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 'विश्वसनीय साथी' बताया, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं और व्यापार-व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि भारत जब एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में उनका यह काम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।