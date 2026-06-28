प्रधानमंत्री मोदी ने किया देशवासियों को सलाम, कहा- आपकी छोटी-छोटी बचत बन रही देश की ताकत

प्रधानमंत्री मोदी ने की पुराने गहनों के इस्तेमाल की भी सराहना

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कई परिवारों ने शादियों के लिए सोना खरीदने में देरी की है और इसके बजाय पुराने गहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोग अकेले गाड़ी चलाने के बजाय राइड शेयरिंग कर रहे हैं, गैर-ज़रूरी विदेशी यात्राएं टाल रहे हैं और घर पर खाना पकाने का तेल भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों को ऐसा ही करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया और देश के हर नागरिक के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।