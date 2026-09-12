प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS में इथियोपिया का किया स्वागत, वैश्विक दक्षिण के लिए खुले नए रास्ते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात की। इसका मकसद दोनों देशों के बीच साझेदारी को और बढ़ाना था। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की।

दरअसल, पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी अदीस अबाबा गए थे, जिससे दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग शुरू हुआ था। इसी को आगे बढ़ाने के लिए यह मुलाकात हुई.