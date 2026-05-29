प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं कनाडा, व्यापार समझौते पर होगी चर्चा

भारत-कनाडा के बीच और भी बैठकें होने की उम्मीद

अगर प्रधानमंत्री मोदी कनाडा का दौरा करते हैं, तो एक दशक से भी ज्यादा समय बाद यह उनकी कनाडा की पहली अकेले यात्रा होगी। यह भारत और कनाडा के रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर कर उन्हें सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हाल ही में दिनेश पटनायक ने पीयूष गोयल के दौरे को "बेहद सफल" बताया था। वहीं, मार्क कार्नी की इच्छा थी कि CEPA पर बातचीत नवंबर के आखिर तक पूरी हो जाए। इस साल दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और कारोबारियों के लिए कामकाज को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई और उच्च-स्तरीय बैठकें होने की उम्मीद है।