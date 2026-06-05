मोदी का मेगा प्लान: सूरत को मिला 20,000 करोड़ का हाईवे, अब 40 मिनट पहले पहुंचेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सूरत के दौरे पर पहुंचेंगे। यहां वे 12,421 करोड़ रुपये की कई बड़ी हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 नए हिस्सों, KIM-ENA और गंदेवा-ENA का भी उद्घाटन करेंगे। इन हिस्सों को बनाने में 7,689 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
सुधारों से यात्रा का समय कम होगा
इन एक्सप्रेसवे हिस्सों पर अब सफर और भी आसान हो जाएगा। यहां नए फ्लाईओवर्स, अंडरपास, ब्रिज और इंटरचेंज बनाए गए हैं। सड़क यात्रा को और आरामदायक बनाने के लिए 7 सड़क किनारे सुविधाएं भी तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी इलाकों और व्यापारिक रास्तों को जोड़ने वाले सुधारों की भी शुरुआत करेंगे। इनमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाले मार्ग भी शामिल हैं। इन सुधारों का लक्ष्य यात्रा के समय को 40 मिनट कम करना और गति को 75 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसके अलावा, हाजीरा पोर्ट के पास 2 नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे, जिनसे ट्रैफिक जाम कम होगा और स्थानीय उद्योग को अपना सामान तेजी से भेजने में मदद मिलेगी।