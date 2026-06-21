दुनिया के सबसे बड़े उत्सव का आगाज: प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता से दिया योग का संदेश, देशभर में जुटे नेता

केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने योग किया

इस खास दिन पूरे देश में केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं ने योग किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं, शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ योग करते नज़र आए। गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी योग कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के किले के मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने योग को वैश्विक आंदोलन बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया और कहा कि इससे भारतीयों में गर्व की भावना जागती है।