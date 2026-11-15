प्रधानमंत्री मोदी ने दी छठ की बधाई, बताया क्यों है यह प्रकृति और सद्भाव का अद्भुत संगम

मोदी ने यह भी बताया कि छठ का पर्व सद्भाव और सामुदायिक भावना को बढ़ाता है।

यह 4 दिनों का त्योहार है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इसमें डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है। यह ऐसा त्योहार है जो उन पुरानी परंपराओं को जिंदा रखता है, जो लोगों को प्रकृति और एक-दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं।