प्रधानमंत्री मोदी ने दी छठ की बधाई, बताया क्यों है यह प्रकृति और सद्भाव का अद्भुत संगम
लेखन आबिद खान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं। इस त्योहार की खासियत बताते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रकृति का जश्न मनाता है और लोगों को एकजुट करता है।
'एक्स' पर दिए अपने संदेश में, उन्होंने उम्मीद जताई कि श्रद्धालुओं के शाम का अर्घ्य देने के साथ ही, सभी में नई चेतना और ऊर्जा का संचार हो।
नरेंद्र मोदी बोले- छठ पर्व बढ़ाता है सद्भाव
मोदी ने यह भी बताया कि छठ का पर्व सद्भाव और सामुदायिक भावना को बढ़ाता है।
यह 4 दिनों का त्योहार है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इसमें डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है। यह ऐसा त्योहार है जो उन पुरानी परंपराओं को जिंदा रखता है, जो लोगों को प्रकृति और एक-दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं।