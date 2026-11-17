प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भविष्य की साझेदारियों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने 100 से भी ज्यादा ऐसी पहलों का जिक्र किया, जिनमें युवाओं के कौशल विकास के लिए 10,000 से अधिक स्कॉलरशिप भी शामिल हैं। इसके अलावा, ज्यादा सीधी उड़ानें शुरू करने और पर्यटन के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने पर भी उनका ध्यान रहा। अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान में फिलीपींस की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए उसे बधाई दी। उन्होंने अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूती से जुड़े रहने के भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।