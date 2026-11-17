प्रधानमंत्री मोदी का आसियान को 'महामंत्र': डिजिटल, रक्षा, अंतरिक्ष में साथ मिलकर रचेंगे इतिहास
मनीला में आयोजित 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आपसी प्रतिस्पर्धा की बजाय मिलकर काम करने पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एकजुट होकर काम करने से पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को गति मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' ने दोनों पक्षों को एक-दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मोदी ने डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी को रेखांकित किया
प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भविष्य की साझेदारियों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने 100 से भी ज्यादा ऐसी पहलों का जिक्र किया, जिनमें युवाओं के कौशल विकास के लिए 10,000 से अधिक स्कॉलरशिप भी शामिल हैं। इसके अलावा, ज्यादा सीधी उड़ानें शुरू करने और पर्यटन के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने पर भी उनका ध्यान रहा। अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान में फिलीपींस की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए उसे बधाई दी। उन्होंने अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूती से जुड़े रहने के भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।