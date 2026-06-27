सेशेल्स में प्रधानमंत्री मोदी का 'महासागर' मंत्र: 50वें राष्ट्रीय दिवस पर भारत-सेशेल्स दोस्ती की नई उड़ान

मोदी का दौरा 'महासागर' विजन का हिस्सा है

प्रधानमंत्री मोदी नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे, राष्ट्रपति हरमीनी के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेंगे और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। इस जश्न में भारतीय नौसेना के जहाज और सैनिक भी शामिल होंगे, जो दोनों देशों के मजबूत रक्षा संबंधों को दर्शाते हैं। यह दौरा भारत के 'विजन महासागर' का हिस्सा है, जिसका मकसद हिंद महासागर में साझेदारी और सुरक्षा को बढ़ाना है। इससे सेशेल्स जैसे द्वीपीय देशों के साथ मिलकर काम करने का दायरा और बड़ा हो जाएगा।