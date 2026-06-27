सेशेल्स में प्रधानमंत्री मोदी का 'महासागर' मंत्र: 50वें राष्ट्रीय दिवस पर भारत-सेशेल्स दोस्ती की नई उड़ान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स में हैं। इस दौरान वे इस द्वीप राष्ट्र के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोहों में हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत और सेशेल्स के बीच दोस्ती को और गहरा करना है। भारतीय उच्चायुक्त रोहित रथिश ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है, क्योंकि दोनों देशों की सोच एक जैसी है और साथ मिलकर काम करने का पुराना इतिहास रहा है।
मोदी का दौरा 'महासागर' विजन का हिस्सा है
प्रधानमंत्री मोदी नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे, राष्ट्रपति हरमीनी के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेंगे और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। इस जश्न में भारतीय नौसेना के जहाज और सैनिक भी शामिल होंगे, जो दोनों देशों के मजबूत रक्षा संबंधों को दर्शाते हैं। यह दौरा भारत के 'विजन महासागर' का हिस्सा है, जिसका मकसद हिंद महासागर में साझेदारी और सुरक्षा को बढ़ाना है। इससे सेशेल्स जैसे द्वीपीय देशों के साथ मिलकर काम करने का दायरा और बड़ा हो जाएगा।