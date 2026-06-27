सेशेल्स दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कछुओं को खिलाया खाना, कच्छ नृत्य ने मोहा मन
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचे हैं। वहां सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी और स्थानीय नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही एक शानदार कच्छ नृत्य भी देखने को मिला, जो भारत और इस द्वीप राष्ट्र के गहरे सांस्कृतिक रिश्तों को बखूबी दर्शाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लगाए पेड़, कछुओं को खिलाया खाना
राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ नेशनल बॉटनिकल गार्डन में प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाए और कुछ विशाल अल्डाबरा कछुओं को खाना भी खिलाया। इससे पहले, उन्होंने एक्स पर हवाई अड्डे के कच्छ नृत्य के बारे में पोस्ट करते हुए इसे 'अमेजिंग कल्चरल कनेक्ट!' बताया था। इसके बाद, प्रधानमंत्री सेशेल्स के नेशनल डे समारोह में मुख्य अतिथि बनेंगे। उनका यह दौरा दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग को और बढ़ावा देगा।