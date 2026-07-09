ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का शाही स्वागत, 500 गीगावाट ऊर्जा लक्ष्य ने खींचा सबका ध्यान

मोदी ने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य को रेखांकित किया

दोनों नेता अपनी बातचीत में रक्षा समझौतों से लेकर छात्र विनिमय तक कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। CEO फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े लक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हासिल करना चाहता है और इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी काफी सहायक सिद्ध हो सकती है।

प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि हालिया व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत का निर्यात दोगुना हो चुका है। इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच और भी बेहतर सहयोग की राह खुली है।