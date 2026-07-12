प्रधानमंत्री मोदी ने दी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी, 17 जुलाई से होगी शुरुआत

उत्तरी रेलवे के 136 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का हिस्सा है ट्रेन

यह ट्रेन उत्तरी रेलवे के 136 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है डीजल इंजनों को हटाकर उनकी जगह हाइड्रोजन-इलेक्ट्रिक इंजन लगाना। इस ट्रेन में हाइड्रोजन को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बिजली बनाई जाती है। इस बिजली के लिए फ्यूल सेल और बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। जिंद में एक खास फ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां हाइड्रोजन को -15 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है ताकि ट्रेन में ईंधन भरते समय कोई दिक्कत न आए। इस ट्रेन के सफल ट्रायल के बाद रेलवे ने इसी साल इसकी नियमित सेवा शुरू करने की हरी झंडी दे दी है।