'मन की बात' में प्रधानमंत्री ने किया C-295 विमान, स्वदेशी युद्धपोत का जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने 3 भारतीय जहाजों की सराहना की

प्रधानमंत्री ने INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय जैसे 3 पूरी तरह से भारत में बने जहाजों की भी तारीफ की, जो अब नौसेना का अहम हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने मुश्किल समय में लोगों द्वारा संसाधनों को बचाने के तरीकों की भी सराहना की, जैसे सोने का पुनर्चक्रण करना या कारपूलिंग करना। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने लोगों से 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के बारे में जानने और उसका लाभ उठाने का भी आग्रह किया। यह एक सरकारी बीमा योजना है जिसमें हर साल सिर्फ 20 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है, जिससे परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।