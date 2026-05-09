प्रधानमंत्री मोदी ने रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की, कहा- शब्द आज भी समय से परे देश May 09, 2026

9 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने रवींद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मोदी ने टैगोर को एक ऐसा दिग्गज बताया, जिन्होंने अपनी रचनाओं और कला के माध्यम से भारत की आत्मा को गढ़ने का काम किया। पच्चीस वैशाख के नाम से जाना जाने वाला यह दिन, हर साल इस महान कवि की याद में मनाया जाता है।