प्रधानमंत्री मोदी ने रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की, कहा- शब्द आज भी समय से परे
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9 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने रवींद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मोदी ने टैगोर को एक ऐसा दिग्गज बताया, जिन्होंने अपनी रचनाओं और कला के माध्यम से भारत की आत्मा को गढ़ने का काम किया। पच्चीस वैशाख के नाम से जाना जाने वाला यह दिन, हर साल इस महान कवि की याद में मनाया जाता है।
मोदी ने टैगोर की गहरी सांस्कृतिक छाप की तारीफ की
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर खास जोर दिया कि टैगोर के शब्द समय से परे हैं, और आज भी वे हर इंसान की भावनाओं और आदर्शों से जुड़ते हैं। उन्होंने टैगोर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और शिक्षा को नई सोच और रचनात्मक ऊर्जा दी। उनकी यह गहरी छाप आज भी पीढ़ियों तक महसूस की जाती है।