प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी टैरिफ के बीच दिया बड़ा बयान, कहा- हमें कोई नहीं रोक सकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की ओर से लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद दोनों देशों में बढ़े तनाव के बीच मंगलवार (2 सितंबर) को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में जारी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़ों आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि भारत ने हर उम्मीद और अनुमान से बढ़कर प्रदर्शन किया है और अब देश को कोई नहीं रोक सकता है।

बयान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया बयान? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पहली तिमाही के GDP आंकड़ों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत ने हर उम्मीद और अनुमान से बढ़कर प्रदर्शन किया है। एक ओर दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता और आर्थिक स्वार्थ से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इसके बाद भी ऐसे माहौल में भारत ने 7.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय विकास दर हासिल की है।" बता दें कि GDP में यह सुधार अमेरिकी से बढ़े तनाव के बीच आया है।

विश्वास "दुनिया भारत पर भरोसा करती है" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यहां दुनिया भर के सेमीकंडक्टर से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। 40-50 देशों का प्रतिनिधित्व यहां है और भारत का इनोवेशन और युवा शक्ति भी यहां दिखाई दे रही है। इस संयोजन का एक ही संदेश है कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है।" बता दें कि GDP वृद्धि ने भारत के खिलाफ ट्रंप की मृत अर्थव्यवस्था वाली टिप्पणी को भी खारिज कर दिया।

दावा अब भारत को कोई नहीं रोक सकता- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारी पिछली शताब्दी तेल से प्रभावित थी, लेकिन 21वीं सदी की ताकत छोटी सी चिप में सिमटी है। तेल काला सोना था, लेकिन अब चिप्स (सेमीकंडक्टर) डिजिटल हीरे हैं। सेमीकंडक्टर का वैश्विक बाजार कुछ वर्षों में यह 1,000 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। इसमें भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होने वाली है।" उन्होंने कहा, "वह दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़ा बदलाव लाएगी। अब हमें कोई रोक नहीं सकता।"

प्रगति भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में की अच्छी प्रगति प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "वर्ष 2021 में हमने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद वर्ष 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्वीकृत किया गया। इसके बाद साल 2024 में हमने अतिरिक्त प्लांट्स को मंज़ूरी दी और 2025 में हमने 5 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।" उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है। यह भारत में दुनिया के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।"

सवाल प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पर बजी तालियां प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन की शुरुआत में कहा, "कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा से वापस लौटा हूं।" इस पर सभागार में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा, "गया था, इसलिए तालियां बजा रहे हैं या वापस लौटा हूं इसलिए।" प्रधानमंत्री के इतना कहते ही सभागार में मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। इस दौरान पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा।